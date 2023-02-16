شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طلب "محلية النواب".. محافظ الإسكندرية: لجنة خاصة لإعادة الشىء لأصله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وضع أُطر ومسار محدد بشأن تأهيل الشوارع وإعادة الشيء لأصله بمحافظة الإسكندرية.

وعلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قائلا:" سيتم المرور على شوارع المحافظة من قبل لجنة للوقوف على كيفية واحتياحات كل شارع ، خاصة وأن المحافظة لها طبيعة خاصة بسبب النوات التى تؤثر على الشوراع وعلى الإنارة سنويا، ومن ثم سيكون هناك لجنة للوقوف على كيفية إعادة الشيء لاصله وتأهيل الشوارع وفقا لهذه المنهجية والطبيعة الخاصة التى تتمتع بها المحافظة.

وقال النائب أجمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب موجها حديثه لممثلى شركات المياه والغاز والكهرباء:" هل لديكم استفسارات بشأن مسألة إعادة الشيء لأصله، خاصة وأن هذا الملف من الملفات الحيوية الذى يستوجب تضافر كافة الجهود لضمان الوصول لحلول واقعية على الأرض.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، لمناقشة ما يقرب من 60 طلب إحاطة بشأن موضوعات تخص محافظة الإسكندرية فى حضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.