شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون المشترك محور لقاء حسين زين ووزير الإعلام اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني والوفد المرافق.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الإعلام اليمنية فى مختلف مجالات العمل الإعلامي .

و أكد حسين زين، ضرورة التعاون والتنسيق الدائم مع الجانب اليمنى واستعداد الهيئة لتقديم الخبرات اللازمة، لدفع خطوات التعاون فى التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث الهامة و فى الانتاج البرامجي المشترك

من جانبه، شدد معمر الأرياني على أهمية التعاون الإعلامي مع هذا الصرح الإعلامى الكبير الذى يمتلك إمكانيات وخبرات متميزة ، حيث طالب الوزير بالاستفادة من خبرات وتجارب الإعلام المصرى المهنى المتميز لدعم الإعلام اليمني، وأكد حسين زين توفير الخبرات اللازمة لمساندة ودعم الإعلام اليمني فى مسيرته للتحديث والتطوير، من خلال تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الإعلام.