شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "طاقة النواب": مشاركة الشركات العالمية بمعرض "إيجبس 23" يعكس مكانة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد برلمانى من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام صالح عوض الله مؤتمر ومعرض "إيجبس 23"، حيث تفقدوا أجنحة المعرض، فضلا عن لقاء الشركات المشاركة فى المعرض.

وضم الوفد كل من النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائبة رشا مبروك عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب والنائب إيهاب عبد العظيم.

وأكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجيس 2023"، من أهم الأحداث بمنطقة شمال أفريقيا ودول البحر المتوسط في مجال الطاقة والبترول والغاز، كما شارك به أغلب رؤساء شركات الطاقة والبترول والغاز في العالم، وكبريات الشركات العالمية وكبار المسئولين وزراء الطاقة والبترول وممثلي الحكومات من كل أنحاء العالم ومنظمات البترول والغاز العالمية ومنظمات أوبك وأوابك.

وقال عوض الله إن مثل تلك الملتقيات تساعد على الدور المصرى عالميا، خاصة فى ظل التوجه إلى تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.

وأشار إلى أن مشاركة الشركات العالمية الكبرى يعكس أهمية مكانة مصر، كما يعد فرصة لعرض مصر فرص الاستثمار وطرح مشروعات مشتركة في مجال الطاقة، خاصة بعد الاكتشافات الكبيرة للغاز ما جذب كثير من الشركات العالمية.

وشدد على أن المؤتمر يأتي بعد قمة المناخ بمصر واتجاه نحو مشروعات الطاقة الخضراء أو الطاقة الجديدة والمتجددة، وأثنى الجميع على مجهودات الشركات خلال المعرض بجذب المزيد من الاستثمارات باعتبار مصر مركز إقليمي لتداول الطاقة.