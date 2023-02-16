القبض على شخص أرسل تهديدا للسفارة السعودية في الجزائر - #عاجل



تلقت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية اتصالاً هاتفياً فجر يوم الأربعاء 15 فبراير 2023م، من شخص وجّه تهديداً مباشراً بتفجير مبنى السفارة، وعلى إثر ذلك قامت السفارة بإبلاغ الجهات المختصة الجزائرية التي سارعت بتحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه. وإن سفارة المملكة إذ تقدر جهود السلطات الجزائرية غير المستغربة، لتؤكد ثقتها في قوات الأمن الجزائرية التي لم تتوانى في حماية السفارة ومنسوبيها من هذا التهديد، وتقديم من قام به إلى العدالة.

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