انت الان تتابع خبر اشتباكات الطارمية مستمرة.. حصيلة جديدة لضحايا الجيش وقتلى داعش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الاشتباكات أسفرت عن استشهاد 4 منتسبين من الجيش بينهم آمر الفوج الثالث/ مغاوير العمليات (المقدم الركن عمار نعمان)، ووقوع 6 مصابين، فيما قُتل 4 من عناصر داعش".

وأضاف، أن "القوات الأمنية لا زالت تخوض اشتباكات مع عناصر التنظيم الإرهابي في الطارمية".



وكانت قد أعلنت قيادة عمليات بغداد، في وقت سابق من اليوم، عن مداهمة وكر لعصابات داعش الارهابية وقتل ثلاثة ارهابيين أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء الطارمية، وذلك ضمن العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية.