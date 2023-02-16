شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تواصل إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لا تزال جسور الخير الإماراتية تواصل مساعدتها لرفع المعاناة عن المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا.

الإمارات تواصل إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا



واستمرت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، ولليوم الحادي عشر على التوالي في إرسال المساعدات الإغاثية للمتضرين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا.

يأتي ذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 2".

وبلغ عدد الرحلات إلى سوريا (44) طائرة شحن محملة بمواد إغاثية وزن 1630 طنا، وكذلك (34) طائرة شحن محملة 447 طنا إلى تركيا، ليصبح عدد الرحلات (78) تحمل على متنها (2107) أطنان من المواد الغذائية والطبية وخيم إيواء حتى الآن.

وتستمر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية في مساعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية في مجال البحث والإنقاذ.