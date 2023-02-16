شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مستثمرى نويبع لـ"سياحة النواب": إرادة سياسية قوية لإزالة معوقات السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا أن القيادة السياسية لديها إرادة قوية لإزالة معوقات السياحة من أجل الوصول إلى 30 مليون سائح.

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة السياحة بمجلس النواب الذى يزور شرم الشيخ بأعضاء الجمعية، وقال سليمان: "الإيجابيات فى قطاع السياحة كثيرة وخاصة مع وجود قيادة سياسية داعمة"، مؤكدا أن السياحة قاطرة للنهوض بالاقتصاد.

وأشار إلى أن هناك جهود للوصول إلى مليون سائح من منفذ طابا، مشددا على أهمية العمل علي تطوير السياحة من جميع الجوانب للنهوض بالقطاع السياحى الذى يدعم سرعة النهوض بالاقتصاد المصرى.

وشهد اللقاء حلقة نقاشية تم خلالها الاستماع لمقترحات ورؤى النواب والمستثمرين لدفع القطاع، وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة المعدلات.

ويضم الوفد كل من النائبة نورا على رئيسة اللجنة، وأحمد الطيبى وكيل اللجنة، وأمانى الشعولى أمين سر اللجنة، كما يضم النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد إدريس، والنائب بهاء الدين أبو الحمد، والنائبة سحر عطية، والنائب سليمان عطيوى، والنائب عماد الدين الدرجلى والنائب محمد طه.