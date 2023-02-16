شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية أمام النواب: "محطة مصر" أصبحت نموذجًا يحتذى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن تطوير محطة مصر أصبح نموذج يحتذى به ولا يجرؤ بائع متجول أن ينزل محطة مصر بعدما أصبحت نموذج فريدا، لافتا إلى أن المحافظة تبذل جهدا كبيرا بشأن استعادة الشوارع التاريخية والميادين العامة لمكانتها العريقة بمحافظة الإسكندرية والتصدى لظاهرة الباعة الجائلين، وأصبحت تجربة محافظة الإسكندرية بشأن التطوير والتجديد وتخصيص أماكن للباعة الجائلين مقننة لاستعادة المحافظة لرونقها ومكانتها التاريخية العريقة تجربة فريدة يُستشهد بها.

وأشار الشريف، إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير والتجديد وتعظيم إيرادات المحافظة متوقع أن تصل إلى 80 مليون سنويا، وفقا لمنظومة فريدة بشأن الأسواق الحضارية وتطوير الشوارع والميادين وتقنين أوضاع الباعة الجائلين من خلال منحهم أماكن مخصصة مجهزة مهيأة لذلك وأصبح ملف الباعة الجائلين بمثابة إنجاز كبير يحسب للمحافظة.

ووجه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تساؤل:" هل الحديث عن تالف الرصف حقيقة ام به مزايدة، وأن كان حقيقة بشأن عدم وجود حصر دقيق وشامل حول تالف الرصف على مستوى الجمهورية لماذا لا يوجد أشخاص يُحاكمون بسبب عدم حصر تالف الرصف بدقة لتعظيم الاستفادة به أن كان الحديث حوله صحيح.

وطالب رئيس اللجنة، إعداد ملف دقيق وشامل حول تالف الرصف على مستوى الجمهورية، وآليات التعامل فى هذا الملف على وجه التحديد واواجه الاستفادة منه ومل التفاصيل ".

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من التنمية المحلية والتخطيط والمالية، وإعداد تقرير مفصل شامل وعرضه على المجلس بشأن ما يطلق عليه تالف الرصف بكل المحافظات على مستوى الجمهورية وتقديم التقرير للمجلس خلال 30 يوما بدء من اليوم.