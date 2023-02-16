شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لـ"برلمانية الوفد" لمناقشة الإجراءات الرقابية وأهم القضايا المطروحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عقد اجتماع دورى لها بمجلس النواب ظهر اليوم الأول من بداية انعقاد الجلسات كل أسبوع، وذلك للتشاور وتقريب وجهات النظر وعرض مقترحات النواب، كما أنه تم الإتفاق على عقد اجتماع شهرى بين نواب الهيئة للتشاور فى خطة عمل الهيئة وما تم إنجازه وما يتم طرحه من مقترحات.

وانتهت الهيئة من إعداد أكثر من 50 مشروع طلب إحاطة فى مختلف القطاعات على أن يتم تقديمها بالكامل من خلال نواب الهيئة للمجلس وكلها أفكار تهم المواطنين وتمثل تفعيلا حقيقيا للدور الرقابى لنواب الوفد تحت قبة البرلمان كما تم توفير كافة سبل الدعم الفنى للنواب من خلال المكتب.

وقررت الهيئة البرلمانية تفعيل الجروب الخاص بالنواب دون إقصاء لأحد، على أن يتم من خلاله نشر كل ما يتعلق بمجلس النواب كجداول الجلسات وتقارير اللجان المعروضة ومواعيدها وأسماء النواب المتحدثين وأسماء المسئولين الحاضرين ونشر معلومات برلمانية من واقع اللائحة الداخلية للمجلس ليسلط لاضوء على بعض الأدوات الرقابية لتفعيلها.

كما تم الاتفاق أنه سيتم إحاطة النواب بما يدور في مجلس الشيوخ، وسيتم عرضه علي مجلس النواب حتي يكون النواب علي إطلاع مستمر بكافة القضايا المطروحة بالمجلسين باستمرار.