شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة غيابات مانشستر يونايتد قبل مواجهة برشلونة في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقع مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على برشلونة الإسباني، مساء اليوم الخميس ضمن منافسات ذهاب الدور الـ 16 من الدوري الأوروبي بنسخته الجارية 2022/2023.

غيابات مانشستر يونايتد أمام برشلونة اليوم في الدوري الأوروبي

ويعاني مانشستر يونايتد من غيابات مؤثرة، مما يؤثر بالطبع على مستواه أمام برشلونة اليوم في الدوري الأوروبي.

ويغيب عن الشياطين الحمر مساء اليوم كلًا "مارسيال، فان دي بيك، أنتوني، إيريكسين، مكتوميناي" بسبب الإصابة، بيننا لن يتواجد "ليساندرو مارتينيز، سابيتزر" بسبب الإيقاف.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تبدأ صافرة البداية في الكامب نو في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية "القطرية "الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.