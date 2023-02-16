انت الان تتابع خبر ضحايا امنيون ومقتل "دواعش".. السومرية تكشف تفاصيل أحداث الطارمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل قسم استخبارات وامن/قيادتنا، ومن خلال العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية، تمكنت قوة من لواء المغاوير/قيادتنا، من مداهمة وكر لعصابات داعش الارهابية وقتل ثلاث إرهابيين".وأضاف البيان أن "أحد الإرهابيين كان يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

من جهته، قال مصدر أمني لـ الخليج 365 إن "منتسبين اثنين استشهدوا، احدهم ضابط برتبة ملازم اول خلال اشتباكات عنيفة مع عصابات داعش الارهابية في الطارمية ايضا".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بإصابة جندي بنيران قناص داعش شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365 إن "جندياً أصيب نتيجة تعرضه لنيران قناص داعشي ضمن بستان حسيبة في منطقة الطابي ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "قوة امنية نفذت عملية تفتيش بحثا عن المنفذين".