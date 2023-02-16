انت الان تتابع خبر بوقت قياسي.. الإطاحة بعصابة خطف وتسليب في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن مفارزها "تمكنت من اعتقال افراد عصابة للخطف والتسليب بعد ورود اخبار عن جريمة خطف مواطن يعمل سائق اجرة بعد ان تم استئجاره من قبل مجموعة من الاشخاص حيث قاموا بضربه وتقييده وعصب عينية ونقلة الى مكان مجهول في دار سكنية".وأضاف البيان " أن "الخاطفين طلبوا مبلغ وقدره (130) ورقة نقدية فئة مئة دولار أمريكي أو الامضاء على عقد بيع سيارته، وبعدها قاموا بغلق الهاتف النقال للمخطوف النقال وامضائه على أوراق لا يعرفها واخذوا كافة مستمسكاته وهاتفة النقال ورميه في الشارع واخذ سيارته واتجهوا بها الى جهة مجهولة".

واضافت القيادة، انه "بعد المتابعة وجمع المعلومات، تم التعرف على مكان تواجد المتهمين و بعملية نوعية واستباقية تمت مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم العجلة المسروقة مع بندقية كلاشنكوف".

