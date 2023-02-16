انت الان تتابع خبر ضبط 18 شاحنة مخالفة للضوابط في كمركي المنطقة الشمالية والغربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط 15 شاحنة تحمل مواد متنوعة (ادوات منزلية، سيراميك، حلويات، فول الصويا، اضافات علفية، حليب مجفف، موبيلات) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية".واشارت الى انه "تم ضبط ثلاث شاحنات مخالفة من قبل تحريات كمرك المنطقة الغربية تحمل مواد متنوعة (مواد كهربائية، معمل ضغط علب بلاستيك للماء، حليب مجفف) مخالفة للضوابط الاستيرادية".

ولفتت الى ان "عملية الضبط تمت وفق قانون الكمارك النافذ وبالتعاون مع شرطة الكمارك".

