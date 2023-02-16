انت الان تتابع خبر الشرطة اليابانية تعتقل عصابة لتصوير النساء عمرها أكثر من 30 عاما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم القبض على زعيم المجموعة، كارين سايتو، 50 عامًا، وألقي القبض على 16 رجلاً آخر من افراد هذه العصابة، بما في ذلك طبيب من طوكيو، ومدراء تنفيذيين في إحدى الشركات ومسؤولين حكوميين محليين.

وقالت الشرطة للصحيفة إن سايتو اعترف بالتقاط صور متلصصة للنساء لمدة 30 عامًا في 46 محافظة مختلفة، وبعد إلقاء القبض عليه، أبلغ سايتو الشرطة بما لا يقل عن اثني عشر آخرين في مجموعته.



استخدم سايتو وطاقمه معدات كاميرا متطورة مثل العدسات المقربة طويلة البؤرة لتصوير النساء، حسبما قالت الشرطة اليابانية. وقالت الشرطة إن الرجال كانوا يلتقطون هذه الصور وهم يختبئون في مناطق جبلية على بعد مسافات كبيرة من هذه الينابيع.

وقال يوتاكا سيكي، المدير التنفيذي في جمعية الينابيع الساخنة اليابانية أنه في حين أن التصوير الفوتوغرافي والتصوير محظوران في الينابيع الساخنة، فإن التكنولوجيا الجديدة تجعل من الصعب منع حدوث مثل هذه الحالات بشكل كامل.