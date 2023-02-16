انت الان تتابع خبر تركيا: 74 دولة تساندنا في البحث والإنقاذ إثر الزلزال "المدمر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن فرقاً مختصة من 74 دولة تساند كوادر بلاده في عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين من تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

جاء ذلك في كلمة له، الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوستاريكي أرنولدو أندريه تينوكو، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وأضاف تشاووش أوغلو أن إجمالي العناصر الأجنبية المشاركة حالياً في عمليات البحث والإنقاذ، يبلغ 7 آلاف و98 عنصرا، جاؤوا من 74 دولة.

الوزير التركي أوضح أيضاً أن 4 آلاف و236 عنصرا أجنبيا من 15 دولة، غادروا تركيا عقب استكمال مهامهم في مناطق الزلزال.

وأفاد أنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة، قدوم 439 عنصر من دولة واحدة (لم يسمها) للانضمام إلى عمليات البحث والإنقاذ بمناطق الزلزال.

وفي سياق آخر، أعرب تشاووش أوغلو عن شكره لكوستاريكا إزاء رسائل التعازي والتضامن التي تلقتها بلاده منها، عقب وقوع الزلزال.

وأشار إلى أنه بالرغم من البُعد الجغرافي بين البلدين، إلا أنهما يشاركان بعضهما البعض العديد من الفرص في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وكوستاريكا ناهز 157 مليون دولار في الوقت الحالي.

وفي 6 شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.