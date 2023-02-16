انت الان تتابع خبر الزيارة الرجبية.. الكشف عن موعد فتح الطرق المغلقة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي، في حديث للسومرية نيوز، إنه "بتوجيه من وزير الداخلية وإشراف مدير المرور العام سيتم فتح الطرق بعد اكتمال الزيارة الرجبية وخروج جميع زائري الامام الكاظم (ع) وهذا بالنسبة للمناطق القريبة من مدينة الكاظمية المقدسة".وأضاف القيسي: "توجد مناطق بعيدة عن مدينة الكاظمية وبدأ رفع المواكب، وستفتح الطرق فيها تدريجيا".

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن قطع جسر الائمة و 10 طرق مهمة في العاصمة وذلك لغرض انسيابية سير الزائرين المتوجهين مشيا على الاقدام الى مدينة الكاظمية.

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، "بهدف التخفيف عن كاهل الزائرين ومستخدمي الطرق للتنقل داخل العاصمة بجانبيها (الكرخ ، الرصافة) وحفاظاً على سلامة الجميع تود أن تنوه قيادة عمليات بغداد الى اهم الطرق التي تم غلقها تزامناً مع كثافة الزائرين.

وادرج اعلام قيادة عمليات بغداد الطرق المغلقة وهي :

1-جسر الائمة.

2-طريق شركة الزيوت باتجاه ساحة عقبة بن نافع.

3-طريق كورنيش الاعظمية باتجاه ساحة الدلال باتجاه جسر 14 رمضان.

4-طريق جامع النداء باتجاه منطقة الوزيرية.

5-طريق جامع النداء باتجاه ساحة عنتر.

6-طريق جامع النداء باتجاه منطقة القاهرة.

7-من ساحة التحرير باتجاه ساحة الخلاني (الذهاب فقط).

8-من ساحة الخلاني بأتجاه باب المعظم (الذهاب فقط).

9-من باب المعظم باتجاه تقاطع الفنون الجميلة (الذهاب فقط).

10-من تقاطع الفنون الجميلة باتجاه جسر الصرافية (الذهاب فقط).

11-من شارع فلسطين (مول النخيل) باتجاه ساحة الموال وصولاً الى جامع النداء (الذهاب فقط).

ودعت قيادة عمليات بغداد جميع المواطنين في العاصمة والوافدين اليها للتعاون مع القوات الأمنية لضمان انسيابية حركة سير العجلات والزائرين والحفاظ على سلامتهم.

وباشرت القوات الأمنية، منذ يوم السبت الماضي، بإغلاق منطقة الاعظمية القريبة من مدينة الكاظمية ضمن الخطة المعدة الخاصة بوفاة الإمام موسى بن جعفر الإمام السابع لدى المسلمين الشيعة الإمامية.

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت).

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.