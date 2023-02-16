شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تؤكد مقتل قيادي بتنظيم داعش الارهابي بعملية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، مقتل قيادي في تنظيم داعش الإرهابي، يدعى إبراهيم القحطاني خلال غارة أمريكية، الذي كان مسؤولًا عن هجمات التنظيم على مراكز احتجاز متطرفين.

وأضافت القيادة الأمريكية في بيان نشرته على موقع تويتر أنه تم ضبط أسلحة متعددة وذخيرة وحزام ناسف، خلال ذات العملية التي تمت في العاشر من الشهر الحالي.



وتابع البيان أن "هناك أكثر من 10 آلاف معتقل من داعش محتجزون في سوريا".



وفي العام الماضي، أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي مقتل اثنين من كبار قادة تنظيم داعش، الأول يدعى (أبو هشم العماوي) نائب والي داعش في سوريا وأحد القادة الخمسة الكبار لدى التنظيم، إضافة إلى قيادي آخر قالت شبكات أخبارية أمريكية إن اسمه "أبو معاذ القحطاني" المسؤول عن شؤون السجناء.