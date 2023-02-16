شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حمدان المزروعي: مساعدات رئيس الامارات الإضافية لسوريا تؤكد مبادراته الإنسانية الرائدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الدكتور حمدان مسلم المزروعي، إن أوامر رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم 50 مليون دولار إضافية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا، تجسد حرصه على تعزيز استجابة الإمارات الإنسانية للمتأثرين من الكارثة، والحد من وطأة المعاناة التي يواجهونها حاليًا، والوقوف بجانبهم حتى تنجلي محنتهم.

حمدان المزروعي: مساعدات رئيس الامارات الإضافية لسوريا تؤكد مبادراته الإنسانية الرائدة

وأضاف "تأتي أوامر رئيس الدولة تلبية للنداءات التي وجهتها المنظمات الدولية لمقابلة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للأشقاء في سوريا".



وقال المزروعي: "مثل هذه المواقف النبيلة ليست غربية على رئيس الدولة، فهو صاحب مبادرات رائدة في هذا الصدد"، مشيرًا إلى أن الإمارات كانت من أوليات الدول التي استشعرت مسؤوليتها تجاه ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، وتحركت بتوجيهات من القيادة الرشيدة، منذ اللحظات الأولى للكارثة، وسخرت إمكاناتها المادية والبشرية واللوجستية، وحشدت كوادرها التطوعية ومنظماتها الإنسانية، لإحداث الفرق المطلوب في جهود الإغاثة الدولية، والحد من تداعيات الكارثة على المتضررين.



وأكد أن الإمارات ماضية في تعزيز خططها الإنسانية والإغاثية على الساحتين السورية والتركية، وتوفير المزيد من الاحتياجات الغذائية والصحية والإيوائية للأشقاء في البلدين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مبادرات الدولة الإنسانية والتنموية في المناطق الأكثر تضررًا من الكارثة.