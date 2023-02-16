شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول طائرتين إغاثيتين من الإمارات إلى إلى مطار دمشق الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وكالة الأنباء السورية اليوم الخميس، وصول طائرتي مساعدات إضافية من الإمارات إلى مطار دمشق الدولي.

وقالت الوكالة نقلًا عن مدير مطار دمشق الدولي بشار غفرة إن الطائرتين الإماراتيتين وصلتا اليوم إلى مطار دمشق، محملتين بأكثر من 122 طنًا من المساعدات والمواد الإغاثية والغذائية.

وشدد المسؤول السوري على جاهزية طواقم المطار الكاملة على مدار الساعة لتسلم المساعدات الإغاثية، ونقلها إلى المناطق المنكوبة بالسرعة الكلية.