شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات أكبر مغيث في العالم لتركيا وسوريا بعد كارثة الزلزال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هبت الكثير من الدول لتقديم يد العون والتبرع للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، وسوريا، بمساعدات مختلفة، لكن الإمارات تصدرت المشهد بأكبر جسر جوي لنقل المساعدات والمواد الإغاثية، ومستشفى ميداني، فضلًا عن المساعدات المالية السخية، لمساعدة المنكوبين في البلدين، خاصةً في سوريا، بفضل عملية الفارس الشهم2، والمبادرات التطوعية والخيرية الكثيرة التي أطلقتها.

ويجمع هذا التقرير أهم الدول العربية والأجنبية التي تقدمت لدعم المتضررين بالزلزال في سوريا وتركيا، علمًا أن الأرقام محدثة عن المساهمات الإماراتية اليوم الخميس، أما باقي الدول فهي آخر أرقام اليومين الماضيين.

الإمارات:

-150 مليون دولار من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سوريا وتركيا.

- 13.6 مليون دولار من نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى سوريا.

-13.6 مليون دولار من أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك لسوريا وتركيا.

-2.36 مليون دولار تبرعات من شركات ورجال أعمال إماراتيين.

السعودية:

-89.2 مليون دولار بعد حملة شعبية لإغاثة المتضررين في سوريا وتركيا وتسيير رحلات جوية إغاثية إلى البلدين.

قطر:

-46 مليون دولار تبرعات عبر حملة "سند وعون" بينها 14 مليون دولار من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتركيا وسوريا

-400 طن مساعدات شعبية لمنكوبي زلزال تركيا، و600 طن مساعدات رسمية.

-حملة لجمع 17 مليون دولار من الهلال الأحمر القطري والمؤسسات الخيرية لتركيا وسوريا

الكويت:

-30 مليون دولار من مجلس الوزراء الكويتي لدعم تركيا وسوريا.

-67.7 مليون دولار تبرعات من حملة "الكويت بجانبكم" لدعم البلدين.

البحرين:

-حملة وطنية لدعم ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

عُمان:

-جسر مساعدات جوي لتركيا وسوريا.

-650 ألف دولار عبر حملة "ألم وأمل" لجمع التبرعات للبلدين.

الجزائر:

مساعدات مالية بـ 45 مليون دولار إلى تركيا وسوريا.

تونس:

3 طائرات عسكرية إلى سوريا وتركيا بمساعدات إنسانية عاجلة وفرق إنقاذ وفرق طبية متخصصة.

لبنان:

فريقا إنقاذ إلى تركيا وسوريا ومساعدات تضامنية بعد حملات شعبية.

الأردن:

فريق بحث وإنقاذ في المناطق المنكوبة، وطائرات إلى سوريا وتركيا محملة بمعدات إنقاذ وخيام ومواد لوجستية وطبية ومساعدات إغاثية وغذائية.

العراق:

فرق إغاثة ومساعدات غذائية ولوجستية للبلدين.

مصر:

5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية وإغاثية وغذائية عاجلة لسوريا وتركيا.، وفريق إغاثي وطبي إلى البلدين.

الولايات المتحدة الأمريكية:

-مساعدات بـ85 مليون دولار عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتركيا وسوريا.

ألمانيا:

مساعدات إنسانية لسوريا بـ28 مليون دولار.

بريطانيا:

- 3.65 ملايين دولار لدعم البحث والإنقاذ في سوريا

الصين:

-دفعة أولى من المساعدات لتركيا بـ 5.84 ملايين دولار.

-مساعدات إنسانية طارئة بـ4.4 ملايين دولار.

كندا:

-7.5 ملايين دولار مساعدات مالية لتركيا وسوريا.

أستراليا:

- مساعدات بـ7 ملايين دولار وفريق بحث وإنقاذ من 72 عنصرًا إلى تركيا

باكستان:

- صندوق إغاثة لمساعدة المتضررين في تركيا وسوريا.

- تبرع مجلس الوزراء براتب شهر واحد.

السويد:

- 650 ألف دولار لتركيا وسوريا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر.

الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية:

538 ألف دولار للإغاثة.