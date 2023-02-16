محافظ الإسكندرية للنواب: الشوارع محتاجه إعادة رصف بعد النوات المتتالية

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلبى الإحاطة بشان سوء حالة الإنارة العامة بالشوارع الجانبية بمدينة الإسكندرية، وضرورة العمل على رفع كفاءتها، وسوء حالة الطرق والشوارع الجانبية بمدينة الإسكندرية نتيجة انتشار الحفر وتكسير الأسفلت وعدم إعادة الشيء لأصله.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية: "النوات متواصلة لليوم الـ17 على التوالى بالمحافظة، وهذا يؤثر على الإنارة والأسفلت، ونريد إعادة رصف شوارع المحافظة بعد النوات، الكيلو متر الواحد يتكلف 5 ملايين جنيه، والمحافظة تتعرض لنوات متتالية ونتج عن ذلك تدهور الشوارع وهذه النوات تمثل معوقات حقيقة أمام المحافظة، ولابد من ميزانيات لإعادة تأهيل الشوارع مرة أخرى قبل الصيف المقبل.

وأشار المحافظ، إلى أن مدينة شرم الشيخ تضاهى عواصم أوربية كبيرة جدا من حيث البنية التحتية، والإسكندرية تعانى من العجز فى الامكانيات، مطالبا زيادة الاعتمادات المالية الموجهة لرصف الطرق، وإيجاد حلول لمشكلة رصف الطرق سنويا بسبب النوات وتأثيرها على الأسفلت سنويا.

وطالب النائب محمد الحسينى، وكيل اللحنة، تقديم حصر سامل بتالف الرصف، على أن يدخل حساب تالف الرصف فى ميزانية صيانة الطرق لتعزيز موارد المحافظة ومن ثم استخدام هذه الاعتمادات فى رصف وصيانة الطرق سنويا.

وتسائل النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك خلل بين الأرقام وأرض الواقع، فعلى سبيل المثال موضوع تالف الرصف، والمحافظة تعلن أيا كانت عن وجود رقم محدد، ولكن أين هذا الرقم على أرض الواقع، ومن ثم هذا يعنى أن هناك خلل، مطالبا أن تتطابق الأرقام مع الواقع، فعلى سبيل المثال رصيد تالف الرصف ماذا تم فى الحفر الموجودة فى الشارع.

وتابع:" والحديث عن وجود خلل ليس انتقاص من المجهود المبذول، ولكن وجود حلقة مفقودة، بين الأرقام والجهود على أرض الواقع، والمواطنين يعنيهم الحلول الواقعية والجذرية للمشاكل الموجودة سواء الخاصة بالرصف أو الإنارة ".

وطالب السجينى، الإعلان عن وجود خطة بشأن ترميم الحفر فى شوارع محافظة الإسكندرية بشكل عام بحلول واقعية، مما سيخلق حالة من الإرتياح فى الشارع والشعور بأن هناك جهود تبذل على أرض الواقع، وخلق حالة من اللحمة بين النواب والجهة التنفيذية.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن النوات عاملة مشكلة كبيرة جدا للمحافظة.