شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يثمن استجابة رئيس الوزراء لرفع مكافأة تدريب أطباء الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استجابته السريعة للاقتراح برغبة الذى تقدم به بشأن توحيد مكافأة أطباء الامتياز خلال فترة التدريب الإجباري، ومساواة أطباء الأسنان بالأطباء البشريين بحصولهم على مكافأة 2200 جنيه.

وثمن "الجندي"، القرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونشر في الجريدة الرسمية بشأن مكافأة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحي لتتضمن فئة طب الأسنان 2200 جنيه شهريا، والعلاج الطبيعي 2000 والتمريض العالي 2000 والتمريض المتوسط 1000 والفني الصحي 1000، وذلك خلال مدة التدريب الإجبارى في المستشفيات والجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مؤكداً أنه خطوة جيدة ومهمة من الحكومة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم أعضاء المهن الطبية.

وأشار النائب حازم الجندى، إلى أن هذا القرار سيكون بمثابة حافز مهم لشباب الأطباء الجدد لتحفيزهم وتشجيعهم على العمل والتدريب وتطوير أنفسهم، كما يحفزهم على البقاء والعمل في مصر، والحد من الهجرة للخارج، مؤكداً أن هناك حاجة لمزيد من الجهود والإجراءات لدعم وتحفيز الأطباء وتوفير بيئة عمل محفزة ومشجعة وتحسين أوضاع الأطباء، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد.

وكان المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، تقدم باقتراح برغبة بشأن توحيد المكافآت والمستحقات المالية لأطباء الامتياز وتفعيل قرار زيادتها، والتصدي لأزمة هجرة الأطباء المصريين، وطالب بالمساواة بين جميع أطباء الامتياز وتوحيد مكافآتهم، وتفعيل قرار زيادة قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه، وحل جميع الإشكاليات وتذليل العقبات والمعوقات التي تتسبب في هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج وتقدمهم بالاستقالة، مع خلق بيئة عمل محفزة ومشجعة، مشدداً على ضرورة العمل على تحسين الأوضاع المادية للأطباء وكافة الأطقم الطبية وزيادة دخلهم لتخفيزهم على البقاء داخل مصر وسد العجز الشديد لتحسين الخدمة الصحية والارتقاء بها، وأكد على أهمية استحداث برامج متطورة ومستدامة للتأهيل، والتدريب، والبحث العلمى، للأطباء، وطالب بأن توضح وزارتي الصحة والتعليم العالي خطتهما لمواجهة أزمة هجرة الأطباء والعجز الشديد في عددهم.