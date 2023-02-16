وزير سورى يطالب بسرعة تسليم المساكن الجاهزة

ياسر رشاد - القاهرة - طالب وزير الأشغال العامة والإسكان السوري سهيل عبداللطيف شركات الإنشاء بالإسراع فى العمل على التجهيز الفوري ل100 وحدة سكنية من الوحدات سابقة الصنع المتوفرة لديهم لتكون جاهزة للتسليم، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية سانا.

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وطالب مديري الشركات المباشرة فورا فى بدء التصنيع وإمدام الحكومة بما يلزم من هذه الوحدات كما كلف هيئة التخطيط الإقليمي بدراسة الأثار المترتبة على الزلزال وتحميل المواقع المتضررة من الزلزال على خارطة السكن الوطنية بإستخدام تقنية جي أي إس.

كما شهد الإجتماع تقييم أعمال الوزارة بعد كارثة الزلزال كم تم وضع جدول أعمال المرحلة المقبلة ومناقشة مدى فعالية الإجراءات التي تم إتخاذتها الوزارة والجهات التابعة لها منذ وقوع الزلزال بما فى ذلك جاهزية كوادر القطاع الإنشائى و إستنفارها لإزالة الأنقاض فى أسرع وقت ممكن، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

كما تم خلال الإجتماع بحث مسألة لجان السلامة الإنشائية المكونة من عدد من الكوادر الفنية من نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية والتي شكلت فى المناطق المنكوبة.

ومن جهة أخرى كانت جامعة تشرين بمحافظة اللاذقية قد أعلنت عن تشكيل لجنة هندسية ومقرها

الجامعة للكشف عن المناطق المتضررة من الزلزال حيث اعلن بسام حسن رئيس الجامعة أنه تم تشكيل لجان لتقييم ومعالجة الأبنية المتصدعة مكونة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب دراسات عليا وكذلك طلاب من المرحلة الجامعية الأولى، ومن المقرر أن يتم من خلالها توضيح حالات البناء وتقديم التقارير اللازمة.

وأشار إلى أن مهمة اللجان تتمثل بالكشف عن المباني بالتنسيق مع المحافظة ومجلس مدينتي اللاذقية وجبلة وكل الجهات الإدارية المسؤولة.

و أضاف أن اللجان ستنجز عملها وترفع تقاريرها إلى الجهات المعنية بالسرعة القصوى بعد تنسيق العمل وتكامله مع المعنيين في المحافظة ووزارة الإدارة المحلية ونقابة المهندسين.

وكان زلزال عنيف قد ضرب الأراضى السورية فجر الغثنين قبل الماضي قد أسفر عن الالاف القتلى والمضابين والمتضررين .

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