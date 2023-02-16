عاصفة شديدة تضرب نيوزيلندا بعد إعصار وفيضانات جارفة

ياسر رشاد - القاهرة - تتعرض نيوزيلندا لعاصفة شديدة، بعد أيام من فيضانات جارفة تسببت في مقتل 4 أشخاص وخسائر كبيرة، وإجلاء آلاف الأشخاص في ظل توقعات بزيادة هطول أمطار على نحو غير مسبوق.

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ووفق رئيس وزراء نيوزيلندا، كريس هيبكنز، فإن إعصار "غابرييل" هو أخطر حدث طقس تشهده نيوزيلندا هذا القرن، مؤكدا أن "الشدة والأضرار التي نراها لم نشهدها منذ جيل".

عمليات إنقاذ

استدعت قوة الفيضانات والإعصار تدخل قوات الجيش في عمليات

الإنقاذ، حيث شاركت مروحيات عسكرية في إنقاذ ناجين من أسطح منازلهم.

وشاركت ثلاث مروحيات من طراز "إن إتش-90" في مهمة استطلاع وإنقاذ بمنطقة خليج هوك التي تضررت بشدة، وعثرت على عائلات وحيوانات لجأوا إلى أسطح منازل مصنوعة من الزنك، تحيط بهم مياه الفيضانات الموحلة الممتزجة بالنفايات والركام.