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أنباء عن اختفاء 6 مصريين من عائلة واحدة في ليبيا

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ياسر رشاد - القاهرة - تداولت صباح اليوم أنباء عن اختفاء 6 مصريين من عائلة واحدة في ليبيا في مدينة الزاوية.

 

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وحسب موقع  روسيا اليوم، فإن المختفين الستة هم من عائلة واحدة وتعرضوا لعملية اختطاف على يد مسلحين داخل ليبيا، في مدينة الزاوية، وهم: مينا كمال جاد سيدراك، عبد المسيح جودة سيدراك، روماني حبيب جاد سيدراك، شنودة حبيب جاد

سيدراك شنودة فخرى شحاتة، عماد مرعى عطالله سيدراك.

 

وناشد أهالي المختفين المسئولين الوصول إليهم بعد تسليم كافة أرقام الهواتف التي تم ارسال الرسائل من خلالها وتعقبهم ومحاولة إنقاذهم.

وأوضحت مصادر أن المسئولين المصريين يتواصلون مع السلطات الليبية لمعرفة ملابسات الاختفاء، والبحث عنهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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