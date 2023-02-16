دبلوماسي سويدي: الغزو الأمريكى للعراق كان غير مبرر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الكاتب مارك جونيينت الستار عن ما أسماه خديعة غزو العراق خلال مقال نشرته صحيفة ريزسبونسيبل ستيت كرافت التابعة لمركز كوينسي للدراسات تناول فيها ما أوضحه رولف إيكيوس صدام مدير اللجنة الخاصة للأمم المتحدة التى تم تشكيلها فى عام 1991 فى كتابه "العراق منزوع السلاح –الخطة وراء إسقاط صدام" للكشف عن إمتلاك العراق لأسلحة دمار شامل من عدمه فى تقريره النهائى الذى قدمه لمجلس الأمن الدولي عام 1997.

إقرأ أيضًا..زلزال تركيا يُواصل حصد أرواح العراقيين

وذكر إيكسيوس فى كتابه أن الولايات المتحدة كان بإمكانها أن تجنب العالم ويلات هذه الحرب غير أن الرئيس الأمريكى أنذاك جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق تونى بلير أصرا على خوض الحرب مبررين ذلك بأن عراق صدام حسين يشكل خطر على العالم بإمتلاكهم أسلحة دمار شامل فيما كانت مهمة وسائل الإعلام تمرير مارواته الحكومة الأمريكية لإسكات الأصوات المعارضة فيما كان لزاما على وكالة المخابرات المركزية الامريكية بحلول عام 2004 أن تعترف فى تقريرها بهذا الصدد أن العراق لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف انه إلى جانب هذه الجهود المبذولة تم إنشاء ألية مراقبة لضمان عدم إمتلاك العراق لأسلحة دمار شامل مستقبلا أن العملية كانت تزداد تعقيدا جراء العراقيل التى كانت تفتعلها الحكومة العراقية ، مشيرا إلى انه في عام 1991، ، حوصرت مجموعة من مفتشي الـيونيسكوم من قبل بعض العراقيين فى ساحة منشأة رسمية تحوي وثائق متعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالعراق وفى الوقت نفسه كانت التهديدات بشن هجمات امريكية على العراق تطغى على مهمة اللجنة والتي بالفعل تم تنفيذ عدد منها بين أعوام 1993 و1996 والتى جاءت فى شكل ضربات صاروخية محدودة كما تم شن قصف مكثف فى العملية التى عرفت بثعلب الصحراء عام 1998.

ومن جانبه وصف معهد "كوينزي" التقرير الذي قدمه إيكيوس في العام 1997 أنه بمثابة وصف دقيق للوضع في ذلك الوقت مضيفا أنه لم يطرأ تغيير يذكر منذ ذلك الحين، لافتا إلى أن هذه الاستنتاجات نتاج 6 سنوات من عمليات التفتيش الشاقة للمنشآت العراقية المخصصة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل والتخلص من المخزونات الموجودة.

وأشار التقرير أن كتاب إيكيوس ذاخرا بالأوصاف المتعلقة بالصعوبات الفنية واللوجستية التي واجهها إيكيوس وفريقه سواء في تشكيل الفريق أو في إبقاء المهمة على عملها، حيث تحول الفريق إلى كيان لم يكن لديه ميزانية خاصة، وكان عليه ان يقدم تقاريره مباشرة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، بدلا من الأمين العام للأمم المتحدة، فيما كانت الدول الأعضاء في اللجنة تتكفل بدفع رواتب مواطنيها من العاملين فى الفريق ، فيما قدمت بعض الدول، منها دول الخليج، مساهمات مالية فردية للمفوضية.

وكان محور عمل اللجنة الخاصة للأمم المتحدة هو

قرار مجلس الأمن رقم 687، الذي حاز الموافقة في أبريل 1991، حيث لم يقتصر القرار على إنشاء اللجنة الخاصة فحسب، بل تضمن أيضا وعدا جادا للعراق في الفقرة 22 التي تنص على أنه إذا كانت اللجنة الخاصة ستصدق على أن برنامج أسلحة الدمار الشامل العراقي لم يعد يمثل تهديدا، فإنه سيتم رفع الحظر النفطي المفروض على العراق بعد غزوه للكويت عام 1990.

ويشير الكتاب إلى أن المتحدث الرئيسي إلى إيكيوس في بغداد كان طارق عزيز ، نائب رئيس الوزراء العراقي، والذى كان يجيد التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة و احد أبرز المقربين من الرئيس صدام حسين، لافتا إلى أن عزيز كان متمسكا باستمرار على رفع العقوبات في حين أن إيكيوس أكد مرارا على أن العراق يجب أن يكون صادقا مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بشأن مواقع إنتاج أسلحة الدمار الشامل ومخزوناتها غير المعلنة حتى يمكن رفع الحظر.

كما أشار الكتاب أن مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة لعبت دورا رئيسيا في تفاعل واشنطن مع اللجنة، أولا كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ثم لاحقا كوزيرة للخارجية، وعنها يقول إيكيوس أن إدارة كلينتون كلفت أولبرايت بضمان استمرار العقوبات على العراق من جانب مجلس الأمن.

ويؤكد إيكيوس أن شكوكه تأكدت بعد خطاب أولبرايت الذي القت فى جامعة جورج تاون فور توليها مهامها كوزيرة للخارجية والذى ، قالت فيه "إننا لا نتفق مع الدول التي تجادل بأنه إذا امتثل العراق لالتزاماته فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، فإن العقوبات يجب أن يتم رفعها".

ويصف إيكيوس خطاب جورج تاون بأنه "ضربة"، حيث رأى أن كلمات أولبرايت كانت مخالفة بشكل مباشر للفقرة 22 الشهيرة، كما يوضح أنها كانت "أقوى حجة لإقناع العراق بالتعاون معنا هي بالضبط الصلة بين نزع السلاح وتخفيف العقوبات".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: