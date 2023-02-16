إصابة 150 تلميذا بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة

ياسر رشاد - القاهرة - أُصيب أكثر من 150 تلميذا أصيبوا زميت مالك بالجمالة في بلدية تمالوس غربي ولاية سكيكدة في الجزائر بتسمم غدائي بعد تناولهم لوجبة الغذاء متكونة من لوبيا بيضاء وعلب ياغورت، حسب ما أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، أمس الأربعاء.

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وأفادت الصحيفة بأنه تم نقل جل المصابين من قبل مصالح الحماية المدنية بمالوس إلى مستشفى تمالوس.

وأكدت أنهم تلقوا الإسعافات اللازمة وغادر أغلبهم المستشفى، ولم يتم الاحتفاظ سوى بـ3 تلاميذ تحت الرقابة الطبية.

وفي وقت سابق، تعرض 145 شخصًا ، للتسمم الغذائي إثر تناولهم لحلويات غير صالحة في مقرة

بالجزائر .

وبحسب البيانات الرسمية الجزائرية فقد جاءت الحادثة اثر تناول الضحايا لحلوى ” الميلفاي” من احد المحلات في المنطقة بداية الأسبوع الحالي والتي تسببت في تعرض 145 شخصا للتسمم و وفاة امراة واحدة كانت لها مضاعفات.

وبحسب التقارير الجزائرية قق غادر الاخرون المستشفى بعد تماثلهم للشفاء و تقديم العلاج لهم.

وفتحت الجهات المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة.

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