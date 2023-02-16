الأمم المتحدة تُعلن دخول 117 شاحنة مساعدات إلى شمال غرب سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر الأمم المتحدة في إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب كل من سوريا وتركيا وأودى بحياة الآلاف، وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن 117 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال عبرت من تركيا إلى شمال غرب سوريا منذ 9 فبراير.

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وخلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، قال ستيفان دوجاريك، إن 106 شاحنات عبرت من معبر باب الهوى، وأضاف أن التقييمات لا تزال جارية بشأن معبر الراعي الذي يأمل برنامج الأغذية العالمي في استخدامه "قريباً جدا".

وقال دوجاريك إن برنامج الأغذية العالمي "يخطط لإرسال 40 شاحنة أخرى في اليومين المقبلين، وربما باستخدام المعبرين الحدوديين الجديدين"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وحسب المتحدث الأممي فإن برنامج الأغذية العالمي "دعم حتى الآن نحو مئة ألف شخص من خلال حصص غذائية طارئة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا".

وقال دوجاريك إنه تم تكثيف الجهود الإنسانية ويتم التخطيط لمزيد من التقييمات في سوريا لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية في مختلف المجالات. وإن "اليونيسف" ساعدت في توفير مكملات المغذيات الدقيقة لـ 113 ألف طفل دون سن الخامسة، وألف امرأة حامل أو مرضعة لمدة 3 أشهر.

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وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأحد إلى "التصويت الفوري" على السماح بإرسال مساعدات دولية إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة عبر مزيد من المعابر الحدودية من تركيا بعد زلزال الأسبوع الماضي.

وتمكنت الأمم المتحدة منذ عام 2014 من إرسال مساعدات إلى ملايين الأشخاص في الجزء الشمالي الغربي من سوريا عبر تركيا وذلك بموجب تفويض من مجلس الأمن لكنه يقتصر حاليا على استخدام معبر حدودي واحد فقط.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة في بيان لرويترز "في الوقت الحالي كل ساعة لها أهميتها. الناس في المناطق المتضررة يعتمدون علينا".

وأضافت "لا يمكننا أن نخذلهم.. علينا أن نصوت على الفور على قرار يستجيب لدعوة الأمم المتحدة للسماح باستخدام معابر حدودية إضافية لتوصيل المساعدات الإنسانية.. حان الوقت للتحرك بإلحاح وهدف".

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