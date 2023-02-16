شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الناتو يدرس إصدار إعلان آسيوي مشترك ضد روسيا والصين (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يدرس حلف شمال الأطلسي (ناتو) إصدار إعلان مشترك مع 4 دول مراقبة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في اجتماع قمته المقبل، في ضوء التوترات مع روسيا والصين، حسبما ذكرت صحيفة "نيكي آسيا" اليابانية.

وكتبت الصحيفة الاقتصادية، الخميس، نقلًا عن مسؤول في الناتو لم تذكر اسمه إن هذه الخطوة "ستكون بمثابة إظهار للتضامن ضد روسيا والصين".

يشار إلى أن شركاء الحلف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هم أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

وحضر قادة دول وحكومات تلك الدول الأربع قمة حلف شمال الأطلسي للمرة الأولى العام الماضي.

وفي ضوء ما يعتبره الحلف سياسات عدوانية من الصين، في مضيق تايوان على سبيل المثال، وكذلك غزو روسيا لأوكرانيا، يهدف الناتو إلى تكثيف التعاون مع شركائه في آسيا والمحيط الهادئ.



ويجري الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، محادثات أولية داخل الحلف حول فكرة الإعلان المشترك الموسع، حسبما ذكرت "نيكي آسيا" نقلًا عن المسؤول.

ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو المقبلة في ليتوانيا في يونيو (حزيران).