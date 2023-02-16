شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رفضًا لخطة رفع سن التقاعد.. فرنسا تشهد احتجاجات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من المقرر أن تقود النقابات الفرنسية يومًا جديدًا من الإضرابات، اليوم الخميس، في آخر اختبار لمعارضة خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد، وذلك قبل هدنة لمدة أسبوعين خلال عطلات المدارس.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الحكومة تبحث عن دلالات على تراجع المعارضة لخطة الإصلاح الاقتصادي عقب أن قدمت بعض التنازلات.

وقد أوضح الوزراء أن الاحتجاجات لن تثنيهم عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.

وكان ماكرون قد شهد أكبر احتجاجات خلال فترة رئاسته في يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب أن تعهد بتطبيق إصلاح المعاشات. ويقول ماكرون (45 عامًا): إن "إصلاح نظام التقاعد أمر حيوي من أجل برنامجه الاقتصادي، حيث يسعى لتعزيز التوظيف والدخل وخفض الدين العام".