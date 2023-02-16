شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء لوفد سياحة "النواب": شرم مستعدة لاستقبال أى مؤتمر دولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ علي استعداد تام لاستقبال أي مؤتمر دولي علي غرار مؤتمر كوب 27 للتغيرات المناخية الذي نظمته مصر.

وأضاف "فودة" خلال استقباله وفد لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، بديوان عام المحافظة:" مدينة شرم الشيخ تغيرت كثيرا، وأصبح فيها طرق جديدة وخاصة بالظهير الصحراوي، حيث تم عمل محاور للطرق جديدة".

وتابع :"حضر ما يقرب من 60 ألف زائر عندما تم تنظيم مؤتمر التغيرات المناخية، ولم يحدث أي تكدس، وكان من ضمن الحضور زعماء الدول ورؤساء الأمم المتحدة".

وأضاف :" حضر ما يقرب 80 رئيس دولة ومدينة كانت شكلها مبهر، وهذا دعم من ربنا وأفكار الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي دائما يتابع كل التفاصيل الخاصة بالتطوير ".

وشهد اللقاء، حلقة نقاشية تم خلالها الاستماع لمقترحات ورؤى النواب والمستثمرين لدفع القطاع، وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة المعدلات.

يضم الوفد كل من النائبة نورا على رئيسة اللجنة، وأحمد الطيبى وكيل اللجنة، وأمانى الشعولى أمين سر اللجنة، كما يضم النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد إدريس، والنائب بهاء الدين أبو الحمد، والنائبة سحر عطية، والنائب سليمان عطيوى، والنائب عماد الدين الدرجلى والنائب محمد طه.