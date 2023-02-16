شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية نشوى الشريف تدعو لطرح مقترحات جديدة لجذب السياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت النائبة نشوي الشريف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي طرح مقترحات جديدة وجريئة لجذب السياح إلي مصر وخاصة مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر ديوان عام المحافظة ومجموعة من المستثمرين بشرم الشيخ.

وأشارت " الشريف" إلي أن مدينة شرم الشيخ شهدت تطور ملحوظ خلال الفترة الماضية، مضيفة " شرم الشيخ يحدث فيها تغيرات وتطورات ممتازة بشكل مستمر .

وأشادت النائبة نشوي الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بما ظهرت به مدينة شرم الشيخ أثناء عقد مؤتمر كوب 27 الذي استضافت مصر خلاله زعماء ورؤساء أغلب دول العالم، مضيفة :" كنا نتوقع جميعا أنه بعد هذا المؤتمر أن تتزايد نسبة الإقبال علي مدينة شرم الشيخ لكن هذا لم يحدث.

وانتقدت تراجع أعداد السياح مطالبة بوجود مقترحات جريئة وقابلة للتنفيذ لجذب السياح، مشددة علي أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لحل جميع مشكلات القطاع السياحي.

وشهد اللقاء حلقة نقاشية تم خلالها الاستماع لمقترحات ورؤى النواب والمستثمرين لدفع القطاع، وجذب الاستثمارات الاجنبية وزيادة المعدلات.

ويضم الوفد كل من النائبة نورا على رئيسة اللجنة، وأحمد الطيبى وكيل اللجنة، وأمانى الشعولى أمين سر اللجنة، كما يضم النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد إدريس، والنائب بهاء الدين أبو الحمد، والنائبة سحر عطية، والنائب سليمان عطيوى، والنائب عماد الدين الدرجلى والنائب محمد طه.