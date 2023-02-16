شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اليونايتد المتوقع لمباراة برشلونة بالدوري الأوروبي..تشكيل ناري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي مانشستر يونايتد لملاقاة نظيره برشلونة الليلة، فى تحدي قوي ومثير الليلة، فى ليالي الخميس بالدوري الأوروبي، حيث تعد تلك المواجهة هى المواجهة الإقصائية الأقوي فى اليورباليج، خاصة أن الفريقين إعتادا على المشاركة بدوري الأبطال.

حيث تعد هذه المرة الأولي التى سيتواجه فيها مانشستر يونايتد أمام بؤشلونة وجها لوجه فى الدوري الأوروبي، مما يعطي المباراة إنطباعا خاصا لدي الفريقين والمتابعين، لا سيما أن المستوي الفني الحالي بين الفريقين متقارب بصورة كبيرة.

كما يسعي اليونايتد فى تحقيق الفوز من أجل أثبات قوته وإستمرار حالة الإستفاقى التى حلت على الفريق مؤخرًا بعد مونديال قطر، فى حين يأمل برشلونة فى إثبات نفسه بالمواجهات الكبري الخارجية، بعد سلسلة نتائج مخيبة للفريق بالآونة الأخيرة فى البطولات الأوروبية.



موعد مباراة اليونايتد وبرشلونة

ومن المقرر أن يلاقي برشلونة نظيره مانشستر يونايتد اليوم الخميس، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل اليونايتد المتوقع لمباراة برشلونة

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: دالوت - فاران - لوك شاو - مالاسيا.

خط الوسط: فريد - كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: سانشو - فيجهورست - راشفورد.