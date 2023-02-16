شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حاسم من الخليفي حول إنتقال نيمار إلى تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة مدوية حول اجتماع ناصر الخليفي مالك فريق باريس سان جيرمان، مع المستثمر الأمريكي تود بيولي مالك فريق تشيلسي، لبحث إمكانية إنتقال نيمار إلى تشيلسي فى الإنتقالات الصيفية القادمة من عدمه.

وأشارت بعض المصادر القريبة من تشيلسي أن نتائج الجلسة جاءت إيجابية للغاية، حيث وافق الخليفي بشكل مبدئي على فكرة رحيل نيمار إلى البلوز فى الموسم الجديد، بعدما أقنع بيولي الجانب الباريسي بالصفقة والعوائد المادية الضخمة من وراءها.

وأفادت التقارير أن قيمة إنتقال نيمار المتوقعة إلى تشيلسي قد تصل إلى 150 مليون يورو، الشئ الذي يجعل مسئولي الفريق الباريسي مستعدون للتضحية بالنجم البرازيلي، حتى وإن كان اللاعب يرغب فى البقاء.

حيث أكد اللاعب بالفعل خلال تصريحاته الأخيرة قبل مواجهة البايرن، أنه لا يفكر فى الرحيل عن باريس خلال الفترة المقبلة، كما أنه سعيد بفترته الحالية مع الجانب الفرنسي، ويركز بشكل كبير على تحقيق دوري الأبطال هذا الموسم.



موقف نيمار من الإنتقال إلى تشيلسي

وعلى الرغم من تصريحات نيمار عن عدم رغبته فى الرحيل، إلا أن اللاعب لا يمانع خوض تحدي جديد داخل تشيلسي فى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، خاصة أن البلوز تمكن من تكوين فريق قوي من المتوقع أن ينافس على جميع بطولات الموسم القادم، بعد صفقات الشتاء المدوية التى إبرامها.

وفى هذا السياق، يري نيمار بأن مشروع تشيلسي القادم جيدا للغاية، كما أنه سيتمكن الحصول على عقدا كبيرا فى البلوز، أسوة بما يحدث معه فى باريس، ومن ثم فإن الجانب المادي وراتب اللاعب لن يكونا أزمة فى إتمام التعاقد.