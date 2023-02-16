انت الان تتابع خبر وعكة صحية تُدخل الفنان شادي زيدان الى المستشفى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد أن حالة الفنان زيدان، لا تزال حرجة، بعد إصابته بجلطة دماغية أدت إلى نزيف داخلي وتسببت بنقله إلى العناية المركزة في المستشفى.

ونقل الإعلامي الدرع عن "مقربين"، بحسب تعبيره، أن الفنان شادي زيدان دخل في غيبوبة، مناشدًا الجميع بالدعاء له.



وكتب في منشوره عبر حسابه في "فيسبوك": "لا يزال صاحب القلب الطيب واليد الكريمة الفنان شادي زيدان بحاجة لدعواتكم.. للأسف كان تعرض لجلطة دماغية ونزيف دماغي يوم أمس وما زال حتى الآن في العناية المركزية.. هو الآن حسب أغلب المقربين دخل في كوما.. ولكن دعواتكم له في ظهر الغيب قادرة بإذن الله على شفائه.. شادي ما قصر قط في حق أحد.. كان أخا للجميع.. يساعد الجميع.. يخاف على الجميع.. اللهم اشف عبدك شادي زيدان شفاء لا يغادر سقما".

وكان الفنان فاتح سلمان كشف، يوم الثلاثاء، عن دخول الفنان شادي زيدان إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

واكتفى فاتح سلمان عبر منشور في "فيسبوك"، بالقول: "الأخ الكبير الفنان شادي زيدان تعرَّض لوعكه صحية وحاليا هو بالمشفى ويحتاج لدعائكم.. عافاك الله يارفيقي".

وما لبث أن تفاعل فنانون سوريون ومقربون من الفنان شادي زيدان مع الخبر، إذ أكد عدد منهم أن شادي زيدان أصيب بنزيف داخلي نتيجة جلطة دماغية فيما يبدو، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة.

وبحسب حسابات إخبارية محلية، فإن الفنان شادي زيدان قد تعرض لأزمة صحية أثناء تصويره أحد الأعمال الدرامية.

وشادي زيدان من مواليد عام 1974م، وهو شقيق الفنان أيمن زيدان، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية.