انت الان تتابع خبر الزيارة الرجبية.. المواكب الحسينية والمفارز الصحية تتسابق لخدمة الزائرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الملايين من الزائرين يتوجهون من محافظات عدة الى مدينة الكاظمية المقدسة لاحياء شعيرة الزيارة الرجبية وسط اجراءات امنية وخدمية وصحية وصفت بالمميزة، اكثر من خمسة الاف موكب خدمي ومئات المفارز الطبية انتشرت في الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية المقدسة فضلا عن انتشار مكثف للعناصر الامنية، فيما سخرت الدوائر الحكومية كامل جهودها لانجاح الزيارة.

ويظهر التعاون بين المفارز الصحية والمواكب الحسينية والقوات الامنية بصورة واضحة حيث يتسابق الجميع في الكرم وتقديم افضل الخدمات للزائرين لا سيما وأنّ الزيارة الرجبية لم تقتصر على سكان العراق فقط فهنالك المئات من الوافدين من دول مجاورة يشاركون في احيائها، فيما شكلت القوات الامنية وحدة عمليات مشتركة لانجاح الخطة الامنية الخاصة بالزيارة.