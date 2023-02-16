روسيا تُعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في شبه جزيرة القرم

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر الحرب الروسية الأوكرانية التي تقترب من إتمام عامها الأول في 24 فبراير الجاري، وفي آخر التطورات، أعلنت روسيا إحباط لهجوم مسيرات أوكرانية، صباح اليوم الخميس، وإسقاط اثنتين فوق البحر في شبه جزيرة القرم.

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وأكد حاكم مدينة سيفاستوبل، ميخائيل رازفوجيف، بأن قوات الدفاع الجوي تصدت للهجوم وأسقطت طائرتين بدون طيار فوق البحر في سيفاستوبول صباح اليوم، وفقًا لموقع الغد الإخباري .

وقال: “مرة أخرى هجوم مسيرات أوكرانية.. أسقطت أنظمة دفاعتنا طائرتين بدون طيار فوق البحر، وتواصل قواتنا وأنظمة دفاعاتنا الجوية التصدي للهجوم”.

ومنذ بداية عام 2023 شنت القوات الأوكرانية عدة هجمات بطائرات بدون طيار محاولة استهداف القرم، وسجل الهجوم الأعنف في الـ13 من يناير الماضي، حيث تم إسقاط ما لا يقل عن 10 مسيرات أوكرانية في سيفاستوبول دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "الجيش الأوكراني يصد الهجمات الروسية على باخموت".

وكان زيلينسكي أشار، إلى وضع "صعب للغاية" في شرق البلاد في مواجهة القوات الروسية التي حقّقت في الأسابيع الأخيرة مكاسب ميدانية، خصوصا قرب باخموت.

وقال الرئيس في مداخلته المسائية عبر الفيديو، الثلاثاء، إن "الوضع

على خط الجبهة، خصوصا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، لا يزال صعبا للغاية. إنها حرفيا معركة على كل متر من الأراضي الأوكرانية".

ومن جهة أخرى، توقع رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين "محاصرة باخموت في مارس أو إبريل القادمين".

هذا وتواصلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، فيما تقترب الحرب الدامية من إتمام عامها الأول.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن الإنتاج الصناعي العسكري الروسي لا يفي بمتطلبات وزارة الدفاع لتزويد حملة أوكرانيا بالموارد.

وتقدمت القوات الروسية في محور ليمان كوبيانسك، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروسي دخل إلى بلدة ليمان الأولى، فيما تجري حرب شوارع في محور كوبيانسك وليمان. وأضافت أن هذه المرحلة تشهد عودة للجيش الروسي بعد الانسحاب من مدينة ليمان سابقاً.

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