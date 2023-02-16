هزة أرضية تضرب جزيرة هاواي بالولايات المتحدة الامريكية

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الساحل الجنوبي الشرقي بجزيرة هاواي بالولايات المتحدة الامريكية هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر وذلك فى أعقاب تدفق الحمم من فوهة بركان "كيلاويا".

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وكشفت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد حوالي 7.5 ميلا جنوب شرق باهالا و47 ميلا جنوب غرب هيلو على عمق حوالي 20 ميلا.

وقد بدأ بركان كيلويا فى هاواى، أحد أكثر البراكين نشاطًا فى العالم بالثوران مرة أخرى، حيث كانت فوهة البركان في قمتها.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن "مرصد بركان هاواي رصد توهجًا في صور كاميرا الويب، مما يشير إلى أن

كيلويا بدأ في الانفجار داخل فوهة هاليماوماو في قمة البركان"، وتقع قمة كيلويا داخل حديقة Hawaii Volcanoes الوطنية وبعيدًا عن المجتمعات السكنية.



ورفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مستوى التأهب لـ Kilauea بسبب علامات تحرك الصهارة أسفل سطح القمة، وهو مؤشر على احتمال ثوران البركان، وخلال الثوران المزدوج ، تمكن زوار حديقة هاواي فولكانوز الوطنية من رؤية الحمم البركانية من الانفجارات البركانية في نفس الوقت.

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