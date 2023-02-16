شكرا لقرائتكم خبر عن جورجينو يعلق على سخريته من هالاند فى مواجهة السيتي.. تعليق مثير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الإيطالي جورجينو، لاعب أرسنال الإنجليزي، على الحديث عن الأزمة التى حدثت فى مباراة الأمس أمام السيتي، والتى أنتهت بتفوق الفريق السماوي بثلاثية مقابل هدف وحيد، فى أحدي الجوالات المؤجلة ضمن منافسات الجولة ال 12 بالدوري الإنجليزي.

حيث أكد جورجينو أنه قام بمداعبة هالاند فقك، بعد تسجيل ساكا هدف التعادل للجانرز فى وقت حاسم من إنتهاء الشوط الأول، مشددا على أنه لا يوجد أي أزمة بينه وبين المهاجم النرويجي، والذي يعد واحدا من أفضل مهاجمي العالم بالوقت الحالي.

وأعرب جورجينو عن حزنه الشديد لما حدث مؤخرًا وسقوط الفريق للمباراة الثالثة على التوالي، مشيرا إلى أن الفريق كان يريد الفوز فى تلك المواجهة، خاصة أن الفريق خسر فى آخر جوالتين خاضهما مع الفريق.

وواصل جورجينو بأن الأمور لن تنتهي وسيقاتل الجميع من أجل تحقيق البيرميرليج، حيث يرغب منذ قدومه للجانرز فى المريكاتو الشتوي المنقضي فى تحقيق اللقب وحصد أولي ألقابه مع المدفعجية.



جورجينو: من الصعب إيقاف هالاند!

وأشار جورجينو إلى أنه من الصعب على الفريق بأن يقوم بإيقاف هالاند، حيث أنه لا يهدأ فى أرضية الملعب، ويسبب قلقلا دائما لجميع المدافعين، ومن ثم فإنه مما لا شك فيه، إضافة قوية للسيتي هذا الموسم.



ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط أرسنال

وعاد مانشستر سيتي لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مرة أخري، بعد تغلبه على أرسنال، ليعتلي الصدارة برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، فى حين يحل أرسنال فى المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط ولكن من 22 مباراة فقط.