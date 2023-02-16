انت الان تتابع خبر لمتضرري الزلزال.. حملة شعبية تجمع 6.1 مليارات دولار في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشارك مشاهير أتراك في تقديم الحملة التي حملت اسم "تركيا قلب واحد" على الهواء مباشرة في بث مشترك شاركت به 213 محطة تلفزيونية و562 إذاعة داخل تركيا بالإضافة إلى قنوات وإذاعات في أذربيجان وقبرص التركية.وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن الحملة حظيت بدعم واسع من قبل رجال أعمال وشركات وساسة ورياضيين وممثلين.

وذكرت الوكالة، أن رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما أعلن في اتصال هاتفي مع الحملة عن دعم الحملة بمليون يورو نيابة عن الشعب الألباني.

وأعرب راما عن خالص تعازيه لتركيا حكومة وشعبا، مؤكدا استعداد بلاده لتسخير ما لديها من إمكانيات لدعم الشعب التركي.

وقال راما "أعلم أن هذا المبلغ ليس كبيرا وأن هناك الحاجة إلى مبالغ أكبر، ولكن هذا المتاح بأيدينا في الوقت الراهن، وأعتقد أن الأهم هو فعل المتاح".

وأثناء إنطلاق الحملة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تهدف إلى تشييد مبان جديدة وآمنة خلال عام واحد، مكان كل مبنى تهدم في الزلزال المزدوج.

وأضاف: "اعتبارا من بداية آذار المقبل، سنضع حجر الأساس لـ30 ألف وحدة سكنية، وبذلك سنكون قد بدأنا إعادة إعمار المناطق المهدمة".

وفي 6 شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.