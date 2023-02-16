انت الان تتابع خبر الأول في مسيرته التدريبية.. رقم سلبي لجوارديولا أمام أرسنال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبات السيتي بهذا الفوز، يتصدر جدول الترتيب (51 نقطة) بفارق الأهداف عن الجانرز الذي بدوره يملك مباراة مؤجلة.

وبحسب أرقام "أوبتا"، بلغت نسبة استحواذ مانشستر سيتي 36% في الانتصار أمام آرسنال، وهو الرقم الأقل لفريق يدربه بيب جوارديولا طوال مسيرته بالدوريات.



وقال جوارديولا عقب اللقاء: "في الشوط الأول، كان أرسنال أفضل منا بكثير، لم نكن أقوياء بما يكفي، لكننا في الشوط الثاني أظهرنا الكثير من الأفضلية".

وأضاف: "هناك 15 مباراة متبقية، ودوري ابطال اوروبا قادم. مباريات كثيرة ومرهقة للاعبين، المهم ان نكون حاضرين وقادرين على المنافسة".

