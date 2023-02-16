انت الان تتابع خبر هزة أرضية وبركان يضربان جزيرة هاواي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع عند الساعة 9:27 مساء يوم الثلاثاء، وكان مركزه حوالي 7.5 ميلا جنوب شرق باهالا و47 ميلا جنوب غرب هيلو على عمق حوالي 20 ميلا.