شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من ساكا على سقوط أرسنال أمام السيتي بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق النجم الإنجليزي ساكا، جناح نادي أرسنال، على نتيجة مواجهة الجانرز والسيتي، وسقوط فريقه المفاجئ بثلاثية للمباراة الثالة التوالي فى الدوري الإنجليزي، فى أحدي المباريات المؤجلة من منافسات الجولة ال 12.

حيث أعرب اللاعب عن حزنه الشديد لما حدث فى المباراة، خاصة أن الفريق كان يسير بشكل جيد فى الشوط الأول، قبل أن ينهار بشكل كامل فى الربع الأخير من المباراة، بعدما استقبل هدفين متتالين، كانا لهما دور الحسم فى فوز السيتي بالمباراة وفقد الصدارة.

وأضاف أنه ليس سعيدا من أجل هدفه، لأنه لم يكن كفيلا لفوز فريقه فى هذه المباراة الصعبة، لا سيما أن مواجهة السيتي تعد الأهم هذا الموسم، ويخشي على فريقه أن تكون عواقبها وخيمة فى صراع الصدارة.

ولكن أكد ساكا أن أرسنال سيقاتل بشكل أو بآخر من أجل الإستمرار فى المنافسة حتى الجولة الأخيرة، بجانب أن الفريق يمتلك مباراة مؤجلة آخري إن فاز بها سيعود لصدارة جدول الترتيب مجددا.



اليونايتد بداية إنهيار أرسنال مع أرتيتا

ويري البعض أن فوز السيتي على أرسنال نتيجة طبيعية، لما سبق المباراة من أحداث مثيرة، حيث تعرض أرسنال لهزيمتين قبل مواجهة السماوي، كانتا أمام اليونايتد ثم إيفرتون، لتأتي كتيبة بيب جوارديولا لتكمل هذه المسيرة وتلحق السقوط الثالث على التوالي للجانرز وتعود من بعيد مرة أخري.



ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط أرسنال

وعاد مانشستر سيتي لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مرة أخري، بعد تغلبه على أرسنال، ليعتلي الصدارة برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، فى حين تراجع أرسنال إلى المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط ولكن من 22 مباراة فقط.