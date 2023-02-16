انت الان تتابع خبر مصائب تركيا تتوالى.. تعطل الحركة الملاحية في مضيق البوسفور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت الوكالة قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عن تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي بسبب عملية لإنقاذ سفينة، قبل أن يتم استئناف حركة الملاحة.

و"البوسفور" هو مضيق يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويعتبر مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا، ويبلغ طوله 30 كم، ويتراوح عرضه بين (550 متر و3000 متر).

