روسيا تهدد بالانتقام عسكريًا من أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - حذر دبلوماسي روسي بارز من أن القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة "تجاوزت بالفعل الخطوط الحمراء"، التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حرب أوكرانيا، ملمحا إلى "انتقام عسكري محتمل" من جانب موسكو، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال ديمتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في حلف الناتو "تصب الزيت على النار"، من خلال إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والأسلحة، للمساعدة في القتال ضد القوات الروسية.

وكان الكرملين أصدر تحذيرات متكررة للغرب بشأن تسليح أوكرانيا، بينما أثارت أنظمة الصواريخ المدفعية المتطورة "هيمارس" بالتحديد قلقا روسيا واسع النطاق لفعاليتها في الصراع الذي اندلع منذ عام،

حيث كان لها الفضل في معادلة كفة الحرب.

وقال بوليانسكي في حديثه مع "نيوزويك": "تجاوزت الدول الغربية بالفعل جميع الخطوط الحمراء. هناك بالفعل مشاركة شبه مباشرة لحلف شمال الأطلسي في الصراع، ليس بالأسلحة فقط لكن بالمعلومات الاستخباراتية".

ودلل الدبلوماسي الروسي على حديثه، قائلا إن "إصابة أهداف عبر أنظمة مدفعية معينة، لا سيما هيمارس، لا يمكن أن يحدث إلا بالتنسيق مع واشنطن، وقد أقر بذلك المسؤولون الأوكرانيون".

للمزيد من الأخبار طالع alwafd news