شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من جوارديولا عقب فوز مانشستر سيتي أمام آرسنال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتعليق على فوز فريقه أمام نظيره آرسنال، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح مانشستر سيتي من الفوز أمام نظيره آرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتحدث جوارديولا عقب اللقاء: تكتيكاتي لأنني قررت شيئًا جديدًا وكان الأمر مروعًا، في النصف الثاني عدنا لأدائنا الطبيعي.

وتابع: في الشوط الأول، كان آرسنال أفضل منا بكثير، لم نكن شديدين بما يكفي، ربما لأنني غيرت شيئًا ولم يكن جيدًا بما يكفي، فيالشوط الثاني كنا أكثر عدوانية وأفضل بكثير، ونعم، فعلنا ذلك.

وأشار: كايل ووكر، أكانجي، روبن وناثان آكي، لقد بذلوا جهدًا غير عادي للسيطرة على ساكا ومارتينيلي ونكيتياه، ليس بالأمر السهل.

وأردف: هالاند يساعدنا كثيرًا في القتال ضد صليبا، الأمر ليس سهلًا، تحدثنا كثيرًا عن سلوكيات المدافعين من آرسنال وضدهم.

وأكمل: وقد ساعدنا هالاند كثيرًا، اللعب واحد ضد واحد وكان علينا أن نلعب المزيد من الكرات الطويلة واستخدم قوته للاحتفاظ بالكرة، ووجودالحارس بمفرده، عليك استخدام السلاح الذي لدينا المتمثل في هالاند.

وأردف: آرسنال ما زال لديهم مباراة في متناول اليد إذا فازوا بها فهم في صدارة الدوري، ما فعلوه مذهل وما زلنا ننافس، سيتم تحديد هذا الدوري في آخر ثماني أو عشر مباريات.

واختتم: هناك 15 مباراة متبقية، ودوري أبطال أوروبا قادم، مباريات كثيرة ومرهقة للاعبين، المهم أن نكون في مركزنا هذا لأنه إذا خسرنا ست نقاط وربما تسع نقاط افتراضًا ليس بالأمر السهل وخصوصًا الطريقة التي نتصرف بها في الشوط الثاني مع الكثير من الشخصية للقيام بذلك.