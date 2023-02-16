كويكب ضخم يمر بجانب الأرض.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس مرصد الفيزياء الفلكية بجامعة كوبان الحكومية الروسية ألكسندر إيفانوف، أن الكويكب الضخم 199145 (2005 YY128) البالغ قطره 800 متر، لا يشكل خطرا على كوكب الأرض، وفق روسيا اليوم.

وذكر إيفانوف في مقابلة مع "نوفوستي" أن الكويكب المذكور سيمر بالقرب من كوكبنا اليوم الخميس 16 فبراير، ولا يشكل خطرا على الأرض.

ولفت إلى أن الكويكب سيمر يوم 16 فبراير

في الساعة 03:45 بتوقيت موسكو على مسافة 4.5 مليون كيلومتر من كوكب الأرض.

وأضاف: "خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة، لن يشكل هذا الكويكب خطرا على الأرض، وهذا يتضح من فترة دوران الأرض وميلان الكويكب".

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