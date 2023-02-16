حيلة مسن لإشعال "سيجارته" بعد انتهاء غاز قداحته أسفل أنقاض زلزال تركيا

ياسر رشاد - القاهرة - انتشلت فرق الإنقاذ في ولاية أديامان التركية مسنّا من تحت الأنقاض بعد 3 أيام على الزلزال وهو يدخن سيجارته، وسط دهشة الجميع، وفق روسيا اليوم.

وأكدت وسائل إعلام تركية، إن سونر توجتكين، الرجل الذي تم إخراجه من تحت الأنقاض في أديمان بعد 3 أيام خرج وفي فمه سيجارة.

وقال لفرق الإنقاذ: "كان معي تحت

الأنقاض ماء وتبغ، من كثرة تدخيني انتهى الغاز في ولاعتي بعد فترة، لذا قمت بتكسير بطاريات جهاز تحكم التلفزيون وإخراج أسلاكها وضربها ببعض إلى أن استطعت إشعال النار وحللت هذه المشكلة".

للمزيد من الأخبار طالع alwafd news