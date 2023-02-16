الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالسكري في هذه الحالة

ياسر رشاد - القاهرة - توصلت دراسة جديدة إلى أن النساء اللواتي يلدن أطفالا يزنون 4 كلج أو أكثر، يكن عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من الحياة، وفق سكاي نيوز.

وبحسب ما نشره موقع "يو بي آي"، قال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور كارتيك كيلاس فينكاتيش: "في حالة السمنة، تكون النساء أكثر عرضة لخطر إنجاب أطفال أكبر حجما، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في وقت لاحق

من حياتهم".

وقال فينكاتيش إن النساء اللواتي يلدن أطفالاً ضخمين يعانين على الأرجح من عدم تحمل الجلوكوز وارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء الحمل.

وأضاف: "أعتقد أن هذا شيء نحتاج إلى إجراء المزيد من الأبحاث حوله، حتى نتمكن من تطوير خيارات استشارية ووقائية أفضل للنساء وأسرهن".

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