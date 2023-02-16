شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من هالاند عقب الفوز أمام آرسنال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، بالتعليق على فوز فريقه أمام نظيره آرسنال، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز هالاند الهدف الثالث لفريقه مانشستر سيتي، في شباك آرسنال.

ونجح مانشستر سيتي من الفوز أمام نظيره آرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة "بي بي سي"، تصريحات لـ هالاند: أنا لست البطل بل نحن مانشستر سيتي الأبطال، لذا يمكنكم القول أنه كان أداءالأبطال.

وتابع: تعديل بسيط بين الشوطين من بيب وفي النهاية لدينا لاعبون ذوو كفاءة وعلينا إظهار تلك الكفاءة من كل لاعب وقد فعلنا ذلك اليوم.

وأكد: علينا أن نلعب بمثل هذا الأداء في بعض الأحيان وهذا ما فعلناه اليوم، أنا فخور جدا بكل شخص هنا ويسعدني جدًا أن أكون هنا.

وأردف: يمكننا أن نتفق جميعًا على أن آرسنال كان أفضل فريق هذا الموسم، لذا فإن المجيء واللعب ضدهم ليس بالأمر السهل، لكننا لعبنا مباراة رائعة وحصلنا على ثلاث نقاط مهمة حقًا، نحن في المنافسة مرة أخرى.

وأضاف: لقد مر 20 دقيقة منذ آخر مرة سجلت فيها هدفًا، لذا يجب أن أواصل العمل.

واختتم: كانت احتفالات إيجابية وسعيدة للغاية، وأنا سعيد جدًا بكل شيء، كنا بحاجة إلى هذا، والآن علينا أن ننافس، لأن هذا ما يجب أن يفعله مانشستر سيتي.